الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 تشرين الأول 2021 ساعة 08:27

العراق: النسبة الأولية للمشاركة في الانتخابات بلغت 41%

العراق: النسبة الأولية للمشاركة في الانتخابات بلغت 41%
وتستمر عمليات فرز الأصوات في خامس انتخابات برلمانية في العراق منذ العام 2003، ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم.

وادلى الناخبون العراقيون بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب من بين اكثر من 3240 مرشحا موزعين على 83 دائرة انتخابية.

وجرت الانتخابات بسلاسة تحت مراقبة دولية، بحسب بعثة الاتحاد الاوروبي التي اكدت ان سير العملية الانتخابية لم يشهد اية مشاكل تقنية.

وأكدت فيولا فون كرامون رئيسة الرصد في بعثة الإتحاد الأوروبي: "الأمور تسير بالطريقة التي من المفترض أن تسير بها وأعتقد أن الكثير من الناس يأملون في اختيار مختلف".

وتجري الانتخابات البرلمانية العراقية برقابة أممية ودولية وهي الأولى في ظل قانون الانتخاب الجديد الذي قسم البلاد إلى83 دائرة انتخابية.

وينتظر النواب الـ 329 الذين سيشكلون قوام مجلس النواب العراقي الجديد، مهمة شديدة الأهمية في رسم المستقبل السياسي لبلاد الرافدين خلال الفترة المقبلة، إذ سيكون عليهم اختيار رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، خلال مهل دستورية محددة.

فبعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات والمصادقة عليها، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج.

وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال ثلاثين يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات.

وبحسب الدستور العراقي يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.

ويتنافس نحو 3240 مرشحا عراقيا يمثلون تحالفات وأحزاب فضلا عن مرشحين مستقلين، على 320 مقعدا نيابيا، فيما تخصص 9 مقاعد أخرى كحصة لأبناء الأقليات وبعض المكونات الأخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 958118
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
9 تشرين الأول 2021
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
9 تشرين الأول 2021
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
9 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
9 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
9 تشرين الأول 2021
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
9 تشرين الأول 2021
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
8 تشرين الأول 2021
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
8 تشرين الأول 2021
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
8 تشرين الأول 2021
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
8 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
8 تشرين الأول 2021
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
7 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟