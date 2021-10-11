الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 تشرين الأول 2021 ساعة 08:40

الشيخ عكرمة صبري يرفض قرار الاحتلال إبعاده عن الأقصى

الشيخ عكرمة صبري يرفض قرار الاحتلال إبعاده عن الأقصى
وأشار صبري ،في تصريح صحفي، إلى أن التحقيق تركّز حول “باب الرحمة”، وزعموا وجود قرار قضائي "إسرائيلي" بإغلاقه، حيث كان ردّه أن هذا المصلى مفتوح، وهو جزء من المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف صبري أن مخابرات الاحتلال حققت معه كذلك حول تنقّله بين المساجد، وقال في معرض رده عليهم: “أنا أخطب في أي مسجد يوجه لي دعوة إليه، وتجوالي في المساجد الأخرى يقع ضمن وظيفتي الدينية”.

واقتحمت مخابرات الاحتلال عند السادسة والنصف صباح الاحد منزل الشيخ صبري، وسلّمته تبليغًا بالمقابلة في غرفة 4 بمركز تحقيق المسكوبية.

واستمر التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري نحو خمس ساعات، تركّز حول وجوده في المسجد الأقصى، حيث زعم الاحتلال أن وجوده يؤدي إلى توتر واضطراب وإخلالٍ بالأمن، وأن خطبه وخطاباته خطابات تحريضية.

وأفرج الاحتلال عن الشيخ صبري بعد قرار صادر عن مخابرات الاحتلال بإبعاده عن المسجد الأقصى أسبوعًا قابلًا للتجديد لعدة شهور.

وتعقيبًا على ذلك، قال صبري: “حاولوا أن أوقع على قرار الإبعاد فرفضت القرار، وهو قرار باطل، وهذا يتعارض مع حرية العبادة ومن حقي أن أصلي في الأقصى، والقرار تقييد لحرية العبادة، وتدخل في شؤوني الدينية ووظيفتي”.

وأكد الشيخ صبري أن قرارات الاحتلال وانتهاكاته هي التي تؤدي للتوتر والإخلال بالأمن، مضيفا: "وجودنا في الأقصى هو عبادة لا توتر فيه، إنما التوتر يكون من تدخل سلطات الاحتلال في شؤوننا الدينية".

وسبق أن منعت سلطات الاحتلال الشيخ صبري من السفر أربعة أشهر، بزعم "نشاطه المعادي وتشكيله خطرًا على أمن كيان الاحتلال".

كما اعتقل عدة مرات، كان آخرها في العاشر من آذار/ مارس الماضي، وتعرض للإبعاد المتكرر عن المسجد الأقصى ومحيطه عدة أشهر.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم خصوصًا؛ بالاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وصعّدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف المقدسيين من خلال الاعتقال والإبعاد والاستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموما والمسجد الأقصى خصوصًا وصولا إلى تهويد مصلى باب الرحمة.

وأجرى رئيس حركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع الشيخ عكرمة صبري، معربا عن إدانته لاقتحام قوات الاحتلال منزله، واحتجازه لست ساعات.

وقال هنية: إن ما جرى مع الشيخ صبري "تعدٍّ على واحدة من القامات الكبيرة في قدسنا وأقصانا وعلمائنا الكرام"، معرباً عن "تضامنه الكامل" معه ومع جميع علماء القدس والمرابطين في المسجد الأقصى.

وأكد أن "شعبنا الفلسطيني بأكمله يقف خلف علمائنا ومرابطينا دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى وحرمته وهويته وإسلاميته وقدسيته".

ووضع هنية الشيخ صبري في صورة ما دار مؤخراً من حديث مع المسؤولين المصريين حول القدس، وقال: "إننا طلبنا تدخلا مصريا وازنا لوقف هذه الاستباحة"، محذرا من "انفجار الأمور مجددا".
مصدر : وكالات
رقم : 958119
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
9 تشرين الأول 2021
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
9 تشرين الأول 2021
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
9 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
9 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
9 تشرين الأول 2021
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
9 تشرين الأول 2021
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
8 تشرين الأول 2021
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
8 تشرين الأول 2021
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
8 تشرين الأول 2021
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
8 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
8 تشرين الأول 2021
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
7 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟