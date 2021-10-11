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الاثنين 11 تشرين الأول 2021 ساعة 08:52
العدوان السعودي يرتكب 240 خرقا في الحديدة خلال 24 ساعة
وأعلن ذلك مصدر في غرفة ضباط الارتباط لمراقبة اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار في اليمن.
واشار المصدر الى أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في حيس و الجبلية والتحيتا بالإضافة الى محاولة تسلل في حيس و 6 غارات لطيران تجسسي على مناطق حيس والفازة.
مصدر :
وكالات
رقم :
958124
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