هزة أرضية تضرب جنوب إيران

ونقلت وكالة ايرنا الإيرانية عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران ان الهزة وقعت على عمق 18 متراً من سطح الأرض.



وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 5 درجات على مقياس ريختر ضربت يوم أمس مدينة كوهرنك التابعة لمحافظة جهارمحال وبختيارى جنوب غرب إيران.