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الاثنين 11 تشرين الأول 2021 ساعة 11:27

مجلس الشورى اليمني يستنكر إصدار حكم إعدام بحق أسير يمني

مجلس الشورى اليمني يستنكر إصدار حكم إعدام بحق أسير يمني
وندد المجلس في بيان، باستمرار العدوان والحصار والتجويع وقتل الأسرى والتنكيل بهم وإصدار أحكام الإعدام ضدهم في مخالفة لاتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأسرى.

واستنكر قيام السلطات السعودية بإصدار الحكم بإعدام الأسير اليمني "مطري يحيى مطري المنبهي" القابع في سجن خميس مشيط ضمن قوائم الأسرى المسجلين لدى لجنة شؤون الأسرى، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية والحقوقية الخاصة بالأسرى.

وطالب مجلس الشورى، المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية ولجنة الصليب الأحمر الدولية الاضطلاع بدورها في حماية الأسير اليمني وإنقاذه من حكم الإعدام الجائر.

وأشار البيان إلى أن السعودية سعت منذ بداية العدوان ومن خلال أموالها المدنسة لتجميل صورتها أمام المجتمع الدولى، واستطاعت من خلاله الخروج من قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال ومؤخراً ساهمت خزائنها في إنهاء عمل فريق الخبراء الدوليين الخاص بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن رغم استمرار العدوان والجرائم على اليمن أرضاً وإنساناً.

واستهجن المجلس صمت المنظمات الدولية والحقوقية إزاء الجرائم والتعسفات التي يرتكبها العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات، مؤكداً أن تلك الجرائم التي يتعرض لها الشعب اليمني، ستظل شاهدة على العدوان الأمريكي السعودي ولن تستطيع السعودية بأموالها الطائلة طمسها وستظل دماء اليمنيين تلاحقها إلى الأبد.
مصدر : وكالات
رقم : 958145
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