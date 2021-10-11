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الاثنين 11 تشرين الأول 2021 ساعة 11:37

العراق: سامي العجوز الصيد الثمين

العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
الرجل الثاني المساعد إلى أبو ابراهيم القرداش او الحجي التركماني زعيم عصابات 1عش الإرهابية حاليا و الذي ينحدر من العياضية، يبدو أن عملية الاعتقال كانت في تركيا.

وتظهر الصورة هوية الكملك التركي الخاص بحجي سامي الذي القي القبض عليه قبل ايام ، حجي سامي اشرف بنفسه كقائد ميداني بمعارك تلعفر والحضر ضد قوات الحشد الشعبي عام 2017، الرجل متهم بقتل الالاف من العراقيين والسوريين إبان سيطرة عصابات د1عش الإرهابية على أجزاء من العراق وسوريا.

وبالتزامن مع العرس الانتخابي، نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم "داعش" الإرهابي، سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري، الملقب "بأبو آسيا" و"أبو عبدالقادر الزبيدي".


وتم اعتقال المجرم بعمل نوعي من قبل قواتنا الباسلة في جهاز المخابرات الوطني، و بعملية خاصة خارج الحدود.

ويعد المجرم أحد أهم المطلوبين دوليا وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي، المجرم عبدالله قرداش.

 وكان سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم الإرهابي، من بينها شغل منصب نائب الإرهابي، المقبور أبوبكر البغدادي، كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة.

وقد واجه التنظيم ضربات كبيرة في الفترة الأخيرة، من خلال اعتقال وقتل عدد من أهم قياداته وأمرائه، وبما يعزز أمن البلاد ويمنع التنظيم من القيام بأعماله الإجرامية في العراق.

نجدد عهدنا لشعب العراق بأن تكون قواتنا الأمنية كافة، عيناً لا تنام، لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع وطننا.




 
رقم : 958147
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