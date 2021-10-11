رئيسي: التحول في البلاد يجب أن يعتمد على العلم والجامعة

وقال السيد رئيسي في مراسم بدء العام الدراسي الجديد للجامعات ومراكز البحث والتكنولوجيا في البلاد: بامكاننا ان نحظى بمكانة عالمية أعلى مما نحن عليه نظرا لامتلاكنا جامعات نشطة وأساتذة بارزين ومقالات وأبحاث قيمة ، مؤكدا اننا بحاجة إلى التحول المبنى على العلم في البلاد.



وشكر الرئیسي جامعات البلاد ودورها في مكافحة جائحة كورونا، قائلا: ان الجامعات وأساتذتها والطواقم الطبية يتألقون في هذا المسار.



وشدد على ضرورة الاهتمام بالإبداع والابتكارات والأفكار الجديدة في جميع المجالات كما اشار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، الى ان الجامعة مكان للتنظير وكراسي للتفكير الحر.