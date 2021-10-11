العدوان السعودي يستهدف شبكة الاتصالات بمأرب

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات شبكة الاتصالات في منطقة قانية بمديرية ماهلية، ما أدى إلى تدميرها.



وأشار إلى أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية العبدية بالمحافظة عينها في ظل تحليق مستمر.