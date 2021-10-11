أحدث العناوين :
ايران تهنئ بنجاح الانتخابات النيابية في العراق
بالصور.. أبناء الجولان السوري يؤكدون رفضهم لمخطط الاحتلال
القوات التركية تكثف اعتداءها على محيط عفرين وإعزاز
قطر: مفاوضات الدوحة خلصت لنتائج إيجابية وبناءة
اللواء رسول: اعتقال نائب البغدادي ضربة قوية لـ" داعش"
إيران..الجيش وحرس الثورة يطلقان غداً مناورة مشتركة
الجيش الإثيوبي يبدأ هجوما بريا ضد قوات تيغراي
هكذا ردت سوريا على تصريحات بينت العدوانية
بينيت ماض في الاستيطان ولا يردعه شيء
وزير داخلية ايران: نمد أيدينا للتعاون مع الدول الإسلامية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
11 October 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الاثنين 11 تشرين الأول 2021 ساعة 14:44
العدوان السعودي يستهدف شبكة الاتصالات بمأرب
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات شبكة الاتصالات في منطقة قانية بمديرية ماهلية، ما أدى إلى تدميرها.
وأشار إلى أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية العبدية بالمحافظة عينها في ظل تحليق مستمر.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
958179
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
11 تشرين الأول 2021
العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
11 تشرين الأول 2021
الكاظمي يعلن القبض على سامي جاسم نائب أبو بكر البغدادي
11 تشرين الأول 2021
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات
11 تشرين الأول 2021
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
10 تشرين الأول 2021
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
9 تشرين الأول 2021
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
9 تشرين الأول 2021
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
9 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
9 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
9 تشرين الأول 2021
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
9 تشرين الأول 2021
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
8 تشرين الأول 2021
أحدث العناوين
ايران تهنئ بنجاح الانتخابات النيابية في العراق
بالصور.. أبناء الجولان السوري يؤكدون رفضهم لمخطط الاحتلال
القوات التركية تكثف اعتداءها على محيط عفرين وإعزاز
قطر: مفاوضات الدوحة خلصت لنتائج إيجابية وبناءة
اللواء رسول: اعتقال نائب البغدادي ضربة قوية لـ" داعش"
إيران..الجيش وحرس الثورة يطلقان غداً مناورة مشتركة
الجيش الإثيوبي يبدأ هجوما بريا ضد قوات تيغراي
هكذا ردت سوريا على تصريحات بينت العدوانية
بينيت ماض في الاستيطان ولا يردعه شيء
وزير داخلية ايران: نمد أيدينا للتعاون مع الدول الإسلامية
العدوان السعودي يستهدف شبكة الاتصالات بمأرب
رئيسي: التحول في البلاد يجب أن يعتمد على العلم والجامعة
وزارة الصحة: 276 وفاة جديدة بكورونا في ايران
الكيان الاسرائيلي يؤكد ارتفاع عدد العمليات ضده في الضفة الغربية
بوتين: حركة عدم الانحياز توفر إمكانية جديدة لضمان الأمن العالمي
وزير النفط السوري: أصبحنا جاهزين لنقل الغاز المصري إلى لبنان
العراق.. الحشد الشعبي يصد هجوما لـ ‘‘داعش‘‘ في ديالى
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
خطيب زاده: لن نتفاوض على اتفاق نووي جديد
طهران: المفاوضات النووية ستجري في فينا ولن نتفاوض على نص جديد
الأكثر قراءة
68 بالمائة من العراقيين سيشاركون في اقتراع العاشر من تشرين
الشيخ علي ياسين: للنظر الى مصلحة الوطن بعيدا من رضا الخارج واملاءاته
صنعاء تدين صمت المجتمع الدولي تجاه مجازر العدوان بحق أطفال اليمن
لبنان: 728 إصابة بـكورونا و7 حالات وفاة
صنعاء: الإعدام لاثنين من القاعدة بينهم سعودي الجنسية
رجال دين لبنانيون: حزب الله هو الأحرص على مصلحة الشعب
دعوة غربية لسوريا بالسماح لمفتشين امميين بدخول اراضيها
تفاعل كبير من زوار جناح سوريا في ‘‘إكسبو دبي 2020‘‘
وصول 26 صيادا إلى الحديدة بعد احتجازهم 40 يوما في إريتريا
برقية تهنئه من رئيس مجلس النواب اللبناني الى بشار الاسد
جبهة العمل الاسلامي: حرب تشرين اثبتت الحق العربي في مواجهة الاحتلال
الشيخ قاسم: المقاومة ربحت ولبنان ربح تشكيل الحكومة وكسر الحصارالأميركي
سوريا.. تسجيل 11 حالة وفاة و346 إصابة جديدة بكورونا
الأسرى الفلسطينيون ينفذون أولى خطواتهم الاحتجاجية
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
انضمام عشرات المسلحين من شمالي درعا الى عملية التسوية
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
الصحة العراقية: 20 حالة وفاة و 2519 إصابة جديدة بالكورونا
عن أي تطبيع يتحدث لابيد؟
حل مجلس النواب العراقي والحكومة تتحول إلى تصريف أعمال
الأخبار الساخنة
سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل
في حوارها مع العراق .. أمريكا تختبىء وراء إصبعها
انفجارات شديدة في مدينة الخرج السعودية
إخترنا لکم
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة