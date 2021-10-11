قطر: مفاوضات الدوحة خلصت لنتائج إيجابية وبناءة

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن “مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة اجتمعوا بوفد من حكومة تصريف الأعمال في جمهورية أفغانستان الإسلامية، على مدى يومين في الدوحة”.



وأوضحت أنه جرى خلال الاجتماع “بحث قضايا سياسية وأمنية وإنسانية، شملت مسائل حرية التنقل وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، ومكافحة الإرهاب”.



وذكرت “قنا” أن الاجتماع أكد على “عدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول الأخرى، والتأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق الدوحة 29 فبراير (شباط) 2020″، الذي نص على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتبادل الأسرى.



وقالت إن “الاجتماع خلص إلى مخرجات إيجابية وبناءة، واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل بينهما خلال الفترة القادمة”.‎



وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أن محادثات الدوحة مع حركة طالبان الأفغانية خلال اليومين الماضيين، كانت “صريحة واحترافية”.



وقالت إن “الوفد الأمريكي ركز على مخاوف الأمن والإرهاب وتوفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب وشركائنا الأفغان”.



وهذه الجولة من المحادثات بين واشنطن وطالبان التي بدأت السبت بالدوحة واستمرت يومين، هي الأولى منذ استعادة الحركة السلطة بأفغانستان في أغسطس/آب الماضي.



وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت “طالبان” على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية الشهر ذاته.