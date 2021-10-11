القوات التركية تكثف اعتداءها على محيط عفرين وإعزاز

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن أكثر من 60 قذيفة صاروخية ومدفعية مصدرها القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها سقطت على الأحياء السكنية في قريتي مرعناز وعلقمية بمنطقة عفرين وقرية الشيخ عيسى بمنطقة إعزاز بالريف الشمالي لمدينة حلب.



وأشارت المصادر إلى أن هذه الاعتداءات تسببت بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة والمحاصيل الزراعية.



ودمرت القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها أمس عدة منازل وأحدثت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية نتيجة قصفها بالمدفعية عدداً من القرى في محيط ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وفي سياق منفصل قتل شخص وأصيب عدد من المدنيين بينهم طفل من جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي التي تسيطر عليها القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها.



وذكرت مصادر محلية أن سيارة مفخخة انفجرت قرب دوار كاوا وسط مدينة عفرين القريب من أحد مقرات إرهابيي ما يسمى “جيش الإسلام” ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة بينهم طفل ووقوع أضرار مادية في المكان.



وتسود حالة من الفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها حيث تشهد تفجيرات واغتيالات وحرب تصفية واقتتالاً بين تلك الجماعات نتيجة الخلافات فيما بينهم ما يؤدي إلى مقتل العديد منهم واستشهاد وجرح عدد من المواطنين ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.