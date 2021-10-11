الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 تشرين الأول 2021 ساعة 19:13

القوات التركية تكثف اعتداءها على محيط عفرين وإعزاز

القوات التركية تكثف اعتداءها على محيط عفرين وإعزاز
وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن أكثر من 60 قذيفة صاروخية ومدفعية مصدرها القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها سقطت على الأحياء السكنية في قريتي مرعناز وعلقمية بمنطقة عفرين وقرية الشيخ عيسى بمنطقة إعزاز بالريف الشمالي لمدينة حلب.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الاعتداءات تسببت بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة والمحاصيل الزراعية.

ودمرت القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها أمس عدة منازل وأحدثت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية نتيجة قصفها بالمدفعية عدداً من القرى في محيط ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وفي سياق منفصل قتل شخص وأصيب عدد من المدنيين بينهم طفل من جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي التي تسيطر عليها القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها.

وذكرت مصادر محلية أن سيارة مفخخة انفجرت قرب دوار كاوا وسط مدينة عفرين القريب من أحد مقرات إرهابيي ما يسمى “جيش الإسلام” ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة بينهم طفل ووقوع أضرار مادية في المكان.

وتسود حالة من الفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها حيث تشهد تفجيرات واغتيالات وحرب تصفية واقتتالاً بين تلك الجماعات نتيجة الخلافات فيما بينهم ما يؤدي إلى مقتل العديد منهم واستشهاد وجرح عدد من المواطنين ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
رقم : 958207
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
11 تشرين الأول 2021
العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
11 تشرين الأول 2021
الكاظمي يعلن القبض على سامي جاسم نائب أبو بكر البغدادي
الكاظمي يعلن القبض على سامي جاسم نائب أبو بكر البغدادي
11 تشرين الأول 2021
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات
11 تشرين الأول 2021
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
10 تشرين الأول 2021
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
9 تشرين الأول 2021
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
9 تشرين الأول 2021
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
9 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
9 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
9 تشرين الأول 2021
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
9 تشرين الأول 2021
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
8 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة