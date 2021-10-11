سفير كيان الاحتلال بالإمارات يقدم أوراق اعتماده

وقال موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر: “قدم سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، اليوم (الإثنين) نسخة من أوراق اعتماده للسيد خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي”.



وكان حايك قد قال في تدوينة عبر فيسبوك إنه وصل إلى الإمارات يوم الأحد.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن حايك البالغ من العمر 57 عاما، قد شغل في السابق عدة مناصب، منها رئيس اتحاد الفنادق، والمدير العام لوزارة الصناعة والتجارة، والمدير العام لاتحاد أرباب الصناعة.



وافتتحت الإمارات سفارتها بتل أبيب في شهر يوليو/تموز الماضي.



وفي يونيو/حزيران الماضي، افتتح وزير خارجية الإحتلال يائير لابيد سفارة الاحتلال في أبوظبي وقنصليتها في دبي.



ووقع كيان الاحتلال والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات العام الماضي.