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الاثنين 11 تشرين الأول 2021 ساعة 21:44

مباحثات سورية لبنانية حول تعزيز العلاقات الثنائية

مباحثات سورية لبنانية حول تعزيز العلاقات الثنائية
وتوافق الجانبان خلال المباحثات على أن تحدي بث الوعي تجاه ما يحاك من مؤامرات يعد من جملة التحديات الكبرى التي تواجه سوريا ولبنان فضلاً عن إحياء ثقافة قبول الآخر وغنى التنوع والتسامح والسعي إلى بناء مستقبل أفضل يعكس رقي الموروث الحضاري والإنساني السوري واللبناني.

كما جرى التطرق خلال المباحثات إلى ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني اللبناني حول العلاقات المميزة التي تربط الدولتين والشعبين وعرض أواصر الصلة تاريخياً وحضارياً ونسيجاً اجتماعياً وعادات وتقاليد.

وكانت مباحثات جرت بين وزير النقل والأشغال العامة اللبناني علي حمية والسفير عبد الكريم الجمعة الماضي حول التعاون الثنائي في مجال النقل إضافة إلى القضايا التي تفرض التكامل بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 958225
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