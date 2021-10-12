وانطقت مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" للدفاع الجوي، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة صحراء ايران المركزية من خلال نشر أنظمة الصواريخ المحلية والرادار ومعلومات الاستطلاع والحرب الإلكترونية وأنظمة الاتصالات وشبكة المراقبة المرئية للجيش وحرس الثورة.



وكان قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي العميد قادر رحيم زاده قد قال: تنطلق المرحلة العملياتية من المناورات المتخصصة المشتركة "مدافعو سماء الولاية 1400" للدفاع الجوي صباح غد (11 أكتوبر) في منطقة الصحراء المركزية بمشاركة وحدات مختارة من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش وقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة والقوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأضاف: تهدف هذه المناورات لتعزيز الجاهزية القتالية للوحدات، وايجاد الردع، وتقييم أنظمة الدفاع الجوي المحلية في مواجهة التهديدات المختلفة والكبيرة والدفاع الشامل في اجواء الحرب الالكترونية والسيبرانية، وتعزيز مستوى معرفة ومهارة الكوادر العملياتية والتقنية، والاشراف الاستخباراتي والتنسيق بين القيادة والجيش وحرس الثورة في إطار شبكة دفاع جوي متكاملة.



ونوه الى أن جميع التقنيات والتكتيكات المستخدمة في هذه العملية مدمجة ووطنية ومبتكرة صممت وستنفذ على نحو يتناسب مع الهياكل والتهديدات الحديثة في العالم، وقال، ان استخدام التكنولوجيات الجديدة هي واحدة من السمات البارزة من هذه المناورات.



وأشار الى ان من البرامج الأخرى لهذه المناورات هي الدفاع عن المراكز الحساسة والحيوية من خلال تنفيذ تدابير هجومية تقليدية وسيبرانية، وصد الاعتداء الجوي بعيد المدى والذخائر الذكية وصواريخ كروز، والطائرات الحربية والمسيرة المتخفية.