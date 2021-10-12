مجلس التلاحم القبلي يدين جريمة قتل مواطن يمني في لحج

واعتبر مجلس التلاحم القبلي في بيان صادر عنه، جريمة قتل المواطن الرشدي وهو في طريقه إلى محافظة البيضاء، عمل يتنافى مع كل الأعراف والقيم والمبادئ القبلية.



وحمل البيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي كامل المسؤولية إزاء هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها مرتزقة العدوان والحزام الأمني التابع لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من قبل دويلة الإمارات.



وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الاضطلاع بواجبها الانساني تجاه ما يقوم به مرتزقة العدوان من أعمال اجرامية بحق المواطنين الأبرياء.



وجدد البيان الدعوة بتسليم القتلة للجهات القضائية لينالوا جزائهم العادل والرادع إزاء ما يقومون به من أعمال القتل والحرابة التي تنفذها أدوات العدوان ونقاط الحزام في المحافظات الخاضعة لقوى الاحتلال.



ودعا البيان قبائل محافظة البيضاء وكل القبائل اليمنية إلى النفير العام ومواصلة التحشيد ورفد الجبهات لتطهير كل تراب الوطن من الغزاة والمحتلين.