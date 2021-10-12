الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021 ساعة 09:25

مأرب: قبائل الجدعان والأشراف تؤكد ترحيبها بمبادرة السيد الحوثي

مأرب: قبائل الجدعان والأشراف تؤكد ترحيبها بمبادرة السيد الحوثي
جاء ذلك في لقاء قبلي، عقد أمس الاثنين، بمديرية مجزر، ضم مشائخ ووجهاء الجدعان والأشراف لمناقشة المبادرة وإعلان موقفهم المرحب بها.

وفي اللقاء ألقيت كلمات أشارت إلى أن المبادرة تلبي تطلّعات جميع أبناء مأرب، للمشاركة في إدارة المحافظة وصنع القرار ولمِّ الشمل وحقن الدماء وإخراج مأرب من دائرة الصراع وتفويت الفرص على أعداء الوطن والأمة.

وأكد المشاركون في اللقاء وقوف أبناء مأرب صفاً واحداً في الدفاع عن المحافظة والوطن حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن من دنس الغزاة والمحتلين والمرتزقة.

وحمّلوا الرافضين للمبادرة والمرتمين في أحضان العدوان، المسؤولية التاريخية والقانونية والإنسانية، وما يترتّب على موقفهم من رفض لفرص السلام المجمع عليه من أغلبية أبناء قبائل مأرب الأحرار.

وحثوا أبناء قبائل مأرب في كل مكان على إعلان الموافقة ورفض العدوان والاحتلال.

وبارك أبناء الجدعان والأشراف الانتصارات الميدانية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات المحافظة، مؤكدين أن الحسم العسكري، هو الخيار الوحيد في حال أصرت قوى العدوان على رفض مبادرات السلام.
رقم : 958286
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
12 تشرين الأول 2021
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
12 تشرين الأول 2021
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
12 تشرين الأول 2021
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
12 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
11 تشرين الأول 2021
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
11 تشرين الأول 2021
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
11 تشرين الأول 2021
العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
11 تشرين الأول 2021
الكاظمي يعلن القبض على سامي جاسم نائب أبو بكر البغدادي
الكاظمي يعلن القبض على سامي جاسم نائب أبو بكر البغدادي
11 تشرين الأول 2021
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات
11 تشرين الأول 2021
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
10 تشرين الأول 2021
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
9 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات