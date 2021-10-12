مأرب: قبائل الجدعان والأشراف تؤكد ترحيبها بمبادرة السيد الحوثي

جاء ذلك في لقاء قبلي، عقد أمس الاثنين، بمديرية مجزر، ضم مشائخ ووجهاء الجدعان والأشراف لمناقشة المبادرة وإعلان موقفهم المرحب بها.



وفي اللقاء ألقيت كلمات أشارت إلى أن المبادرة تلبي تطلّعات جميع أبناء مأرب، للمشاركة في إدارة المحافظة وصنع القرار ولمِّ الشمل وحقن الدماء وإخراج مأرب من دائرة الصراع وتفويت الفرص على أعداء الوطن والأمة.



وأكد المشاركون في اللقاء وقوف أبناء مأرب صفاً واحداً في الدفاع عن المحافظة والوطن حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن من دنس الغزاة والمحتلين والمرتزقة.



وحمّلوا الرافضين للمبادرة والمرتمين في أحضان العدوان، المسؤولية التاريخية والقانونية والإنسانية، وما يترتّب على موقفهم من رفض لفرص السلام المجمع عليه من أغلبية أبناء قبائل مأرب الأحرار.



وحثوا أبناء قبائل مأرب في كل مكان على إعلان الموافقة ورفض العدوان والاحتلال.



وبارك أبناء الجدعان والأشراف الانتصارات الميدانية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات المحافظة، مؤكدين أن الحسم العسكري، هو الخيار الوحيد في حال أصرت قوى العدوان على رفض مبادرات السلام.