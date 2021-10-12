الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021 ساعة 09:50

أردوغان: على أوروبا العمل بمسؤولية أكبر في ملف المهاجرين

أردوغان: على أوروبا العمل بمسؤولية أكبر في ملف المهاجرين
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بعد ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن "تركيا صدت مليونين و350 ألف شخص (مهاجرين غير نظاميين) على حدودها قبل أن يتمكنوا من دخول البلاد بشكل غير قانوني، في الأعوام الخمسة الأخيرة".

وأضاف "أنه تم ضبط أكثر من مليون و300 ألف مهاجر غير شرعي داخل تركيا خلال هذه الفترة وتم ترحيل 286 ألفا منهم وعاد بعضهم من تلقاء نفسه".

وأكد أن "هدف جميع هؤلاء المهاجرين تقريبا ليس البقاء في تركيا، بل الانتقال إلى أوروبا وربما إلى أماكن أخرى".

وتابع أن "سياسات تركيا الفاعلة والشاملة فيما يتعلق بأمن الحدود والهجرة، حالت دون تعرض أوروبا لتدفق مهاجرين لا تستطيع مواجهته. لكن من الآن فصاعدا لم يعد يمكننا تحمل هذا العبء وحدنا".

وشدد أردوغان أنه "يتعين على الجميع رؤية أن الموضوع اتخذ أبعادا لا يمكن حلها فقط عبر تقاسم الأعباء المادية، مع العلم أنه لم يتم الإيفاء بالتعهدات المقدمة لتركيا في هذا الإطار كما ينبغي".

وأردف قوله: "ننتظر من الدول التي يرمي المهاجرون الوصول إليها وفي مقدمتها دول أوروبا، أن تتحمل مسؤولية أكبر وأكثر واقعية وإخلاصا".

وأكد عزم بلاده على "حل مسألة المهاجرين الموجودين على أراضيها من خلال ضمان العودة الآمنة والطوعية لجزء منهم، ودمج قسم آخر في المجتمع التركي عبر سياسات اقتصادية واجتماعية".

وأضاف: "حددنا استراتيجيات التكيف في هذا الإطار وبدأنا في اتخاذ الخطوات اللازمة، وفيما عدا ذلك، هو مشكلة الدول التي يهدف طالبو اللجوء الوصول إليها".
مصدر : وكالات
رقم : 958289
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
12 تشرين الأول 2021
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
12 تشرين الأول 2021
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
12 تشرين الأول 2021
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
12 تشرين الأول 2021
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
12 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
11 تشرين الأول 2021
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
11 تشرين الأول 2021
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
11 تشرين الأول 2021
العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
11 تشرين الأول 2021
الكاظمي يعلن القبض على سامي جاسم نائب أبو بكر البغدادي
الكاظمي يعلن القبض على سامي جاسم نائب أبو بكر البغدادي
11 تشرين الأول 2021
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات
11 تشرين الأول 2021
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
10 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات