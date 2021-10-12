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الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021 ساعة 10:12

القوات المسلحة اليمنية تقيم فعالية تحت شعار‘‘أشداء على الكفار‘‘

القوات المسلحة اليمنية تقيم فعالية تحت شعار‘‘أشداء على الكفار‘‘
وفي الفعالية، أشار نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن علي حمود الموشكي، إلى أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي للتعبير عن مدى الارتباط والإجلال والتعظيم للنبي الكريم – صلى الله عليه وآله وسلم.

وتطرّق إلى ما حملته الرسالة المحمّدية من رحمة وخير للبشرية، وقِيم ومبادئ إنسانية جعلت الشعب اليمني يستقبل ذكرى مولده بلهفة وشوق ويحييها بروحية المؤمن المحبّ والصادق.

وأكد على السير على نهجه القويم، وسيرته العطرة التي يستمد الجميع منها أسمى وأعظم القيم النبيلة والصبر والثبات والصمود في مواجهة الأعداء ومواصلة خوض المعركة المصيرية.

وحثّ نائب رئيس هيئة الأركان، مدراء الدوائر والقيادات العسكرية على التفاعل، لإحياء وإبراز هذه المناسبة على مستوى الدوائر والوحدات العسكرية.

فيما تناول مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع، دلالات إحياء ذكرى المولد النبوي في حياة الأمّة ووجوب الفرحة بها امتثالا لقوله تعالى “قُل بفضْل اللهِ وبرحمتِه فبِذلك فليفرَحوا هوَ خيرٌ ممّا يجْمعُون”.

وقال: “نحن في القوات المسلحة نحيي ذكرى المولد النبوي، بطريقتنا الخاصة في جبهات العزة والكرامة، تصدياً لتحالف العدوان ومرتزقته ودفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة”.

وأضاف: ” نحيي هذه المناسبة المباركة لنستلهم منها كيف كان رسول الله قائداً عسكرياً حكيماً، قاد المعارك، ورسم الخطط، وهزم جيوش الفرس والروم، لنقتديَ بنبينا الكريم في جهاده، وتحرّكه، ونسير على نهجه الجهادي، دفاعاً عن الدّين وعن أمّة الإسلام”.

وأوضح العميد سريع أن “احتفال الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي في الساحات يرافقها احتفاء المرابطين بهذه المناسبة، بطريقتهم الخاصة في مختلف ميادين الجهاد وجبهات المواجهة مع الأعداء”.

تخللت الفعالية، بحضور مساعدي وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الرُّكن علي الكحلاني والتكنولوجيا اللواء الركن أبو بكر الغزالي، وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والكليات والقيادات العسكرية والضباط، قصيدة للشاعر صقر اللاحجي، وفقرة إنشادية لفرقة أنصار الله.

كما قدّمت فرقة 21 سبتمبر أوبريتاً فنياً بعنوان “أشرق الكون”، عبّرت الفقرات عن عظمة ذكرى المولد النبوي، وأهمية الإحياء والاحتفاء بها وإعطائها حقها من التعظيم والاهتمام والتبجيل.
مصدر : وكالات
رقم : 958297
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