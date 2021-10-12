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الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021 ساعة 12:20

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 12-10-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 12-10-2021
وأكدت المصادر بأن القوات اليمنية المشتركة تمكنت من السيطرة على مناطق الروضة والقاهر في مديرية الجوبة وواصلت تقدمها نحو منطقة الجديد مركز المديرية وسط معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان بينهم قيادات.

وقالت مصادر ميدانية أن القوات اليمنية قد تمكنت من السيطرة على مناطق خرفان والحجلة وضيقت الخناق على مرتزقة العدوان في مركز المديرية حيث باتوا محاصرين من جميع الإتجاهات.

وقتل عشرات المرتزقة في المواجهات بينهم قائد مايسمى بجبهة العبدية القيادي التكفيري "ناصر أحمد السعيدي"، بالإضافة الى قيادات في تنظيم القاعدة الإرهابي.

وفي مبادرة انسانية اعلنت قيادة الجيش واللجان السماح لجرحى مرتزقة العدوان المحاصرين ذاخل مديرية العبدية بالخروج من المديرية للعلاج في محافظات صنعاء وذمار، ودعت العناصر المسلحة للخروج من المديرية بأسلحتهم الشخصية مع ضمان أمانهم في ظل تعنت من قبل قوى العدوان.

وشن طيران العدوان السعودي أكثر من 50 غارة على مديرية العبدية خلال ال24 ساعة الماضية في محاولة لرفع معنويات العناصر التكفيرية ووقف تقدم الجيش واللجان الشعبية.

وخلفت الغارات دمارا كبيرا في منازل المواطنين ومزارعهم والمنشئات العامة والخاصة وتسببت في نزوح عشرات الأسر عن مساكنهم.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" قد اعلن مساء أمس الإثنين، عن مؤتمر صحفي مرتقب عصر اليوم، للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في محافظة مأرب.

ومن المرجح ان يكشف "العميد سريع" تفاصيل الإنتصارات الميدانية التي حققتها القوات اليمنية في عددا من مديريات المحافظة خلال الأسابيع الماضية .
رقم : 958321
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