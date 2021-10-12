لليوم الثالث.. تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين شرقي درعا

اسلام تايمز (سوريا)- تم اليوم استكمال عمليات تسوية أوضاع ما تبقى من المسلحين والمطلوبين في بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي لليوم الثالث على التوالي وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة السورية.