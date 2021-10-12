أحدث العناوين :
لليوم الثالث.. تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين شرقي درعا
بماذا تعهد اخنوش أمام البرلمان المغربي؟
صالح: نتطلع لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب العراقي
العراق يؤكد للسعودية استمرار مساعيه لخفض توترات المنطقة
مروحيات حميميم تشارك بمكافحة حرائق الغابات في سوريا
مناورات ‘‘المدافعون عن سماء الولاية‘‘ ماذا حملت بين طياتها للأعداء ؟
الأسد يصدر أمرا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش السوري
أبرز التطورات على الساحة اليمنية 12-10-2021
طوكيو تعلن سيادة اليابان على جزر الكوريل الجنوبية
سوريا.. حريق بمعمل للغاز في الحسكة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
12 October 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
سوریا
0
الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021 ساعة 14:16
لليوم الثالث.. تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين شرقي درعا
وتواصلت أمس عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء بلدة صيدا ومحيطها شرق مدينة درعا وتسليم السلاح للجيش السوري وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
958355
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
12 تشرين الأول 2021
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
12 تشرين الأول 2021
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
12 تشرين الأول 2021
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
12 تشرين الأول 2021
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
12 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
11 تشرين الأول 2021
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
11 تشرين الأول 2021
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
11 تشرين الأول 2021
العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
11 تشرين الأول 2021
الكاظمي يعلن القبض على سامي جاسم نائب أبو بكر البغدادي
11 تشرين الأول 2021
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات
11 تشرين الأول 2021
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
10 تشرين الأول 2021
أحدث العناوين
لليوم الثالث.. تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين شرقي درعا
بماذا تعهد اخنوش أمام البرلمان المغربي؟
صالح: نتطلع لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب العراقي
العراق يؤكد للسعودية استمرار مساعيه لخفض توترات المنطقة
مروحيات حميميم تشارك بمكافحة حرائق الغابات في سوريا
مناورات ‘‘المدافعون عن سماء الولاية‘‘ ماذا حملت بين طياتها للأعداء ؟
الأسد يصدر أمرا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش السوري
أبرز التطورات على الساحة اليمنية 12-10-2021
طوكيو تعلن سيادة اليابان على جزر الكوريل الجنوبية
سوريا.. حريق بمعمل للغاز في الحسكة
أردوغان يهدد ‘‘قسد‘‘: صبرنا نفد
الدفاع الروسية: تسعة اعتداءات نفذها إرهابيو ‘‘النصرة‘‘ في إدلب
القوات المسلحة اليمنية تقيم فعالية تحت شعار‘‘أشداء على الكفار‘‘
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
العراق؛ دولة القانون يكشف عن تفاهمات حول الكتلة الأكبر
طالبان تستبعد الأشخاص غير المرغوب فيهم من القيادة الأفغانية
أردوغان: على أوروبا العمل بمسؤولية أكبر في ملف المهاجرين
حريق بمعمل للغاز في الحسكة السورية وتضارب حول الأسباب
مأرب: قبائل الجدعان والأشراف تؤكد ترحيبها بمبادرة السيد الحوثي
كيم جونغ أون: كوريا الشمالية تعزز قوتها العسكرية للدفاع عن نفسها
الأكثر قراءة
68 بالمائة من العراقيين سيشاركون في اقتراع العاشر من تشرين
رجال دين لبنانيون: حزب الله هو الأحرص على مصلحة الشعب
الشيخ علي ياسين: للنظر الى مصلحة الوطن بعيدا من رضا الخارج واملاءاته
الشيخ قاسم: المقاومة ربحت ولبنان ربح تشكيل الحكومة وكسر الحصارالأميركي
جبهة العمل الاسلامي: حرب تشرين اثبتت الحق العربي في مواجهة الاحتلال
لبنان: 728 إصابة بـكورونا و7 حالات وفاة
صنعاء: الإعدام لاثنين من القاعدة بينهم سعودي الجنسية
برقية تهنئه من رئيس مجلس النواب اللبناني الى بشار الاسد
صنعاء تكشف تفاصيل تخابر احد مرتزقة الامارات مع الموساد
الأسرى الفلسطينيون ينفذون أولى خطواتهم الاحتجاجية
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
الصحة العراقية: 20 حالة وفاة و 2519 إصابة جديدة بالكورونا
صنعاء تكشف عن انفتاح دبلوماسي وعودة للعلاقات مع عدة دول
حماس تحذر من السماح لليهود بالصلاة في الأقصى
عن أي تطبيع يتحدث لابيد؟
محكمة اسرائيلية تسمح لليهود بأداء "شعائر تلمودية" في الأقصى
هشام شرف: المصالح الأمريكية هي من تحكم قرار وقف العدوان على اليمن
انضمام عشرات المسلحين من شمالي درعا الى عملية التسوية
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
إسقاط طائرة إستطلاع سعودية في أجواء محافظة مأرب
الأخبار الساخنة
سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل
في حوارها مع العراق .. أمريكا تختبىء وراء إصبعها
انفجارات شديدة في مدينة الخرج السعودية
إخترنا لکم
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
العبودية في السعودية.. تقرير يكشف سوء معاملة العاملات البنغاليات