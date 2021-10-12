وفد امني يصل سامراء لمتابعة تأمين الحماية لزوار الإمام العسكري (ع)

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس أركان الجيش، أن "يار الله وصل الى قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين، وتابع ميدانياً انتشار القطعات العسكرية الأمنية المكلفة بتأمين زيارة استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع)".



وأوضح أن "يار الله تابع مع العتبة العسكرية متطلباتها الأمنية، وكيف تسير إجراءات استقبال الزائرين المتوجهين الى مدينة سامراء المقدسة"، موجهاً "قائد عمليات سامراء والقيادات العسكرية ببذل جميع الجهود لتأمين الحماية الى جميع الزائرين".



وتصادف 8 ربيع الاول ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري الحادي عشر من ائمة اهل البيت عليهم السلام.