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الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021 ساعة 14:45

قالیباف: لا بد من الانتصار في الحرب الاعلامية للانتصار في الحرب الاقتصادية

قالیباف: لا بد من الانتصار في الحرب الاعلامية للانتصار في الحرب الاقتصادية
وقال قالیباف في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال مراسم الدورة الثانية لجائزة الشهيد القائد حسين همداني لانتخاب افضل النتاجات في مجال الدفاع عن مقدسات اهل البيت (ع): لقد واجهنا على مدى اكثر من 40 عاما بعد انتصار الثورة الاسلامية مختلف الضغوط والتهديدات ورأينا منذ الدفاع المقدس (1980-1988) ذروة العداء من جانب الاعداء.

واضاف: ان الاعداء كانوا يسعون للاطاحة بالجمهورية الاسلامية الايرانية لكننا نشكر الباري تعالى لاننا تمكنا من انجاز اعمال كبرى في ظل ثقافة التوكل على الله والثقة بالنفس والاعتماد على الشعب.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ان الاعداء دخلوا المعركة ضدنا بمختلف الطرق وان حزب الشيطان الذين ينشطون دوما ضد الافراد السائرين على النهج القويم يقفون دوما امام حزب الله.

واعتبر اننا اليوم في خضم حرب اقتصادية وحرب اعلامية واضاف: انني اعتقد وكذلك الكثير من ابناء الشعب بان الحرب الاعلامية اكثر تاثيرا من الحرب الاقتصادية وحتى انه من اجل الانتصار في الحرب الاقتصادية لابد لنا من تحقيق الانتصار في الحرب الاعلامية.

واضاف قاليباف: ان الحظر والتحريف حربان جادتان ضد الثورة الاسلامية ولكن علينا تحقيق الانتصار عليهم.
رقم : 958361
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