ميقاتي: العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على الكهرباء

ولفت ​ميقاتي خلال اجتماعه مع وفد "​جمعية المصارف​" برئاسة ​سليم صفير​، بمشاركة نائب رئيس ​الحكومة​ سعادة الشامي، إلى أنّ "الاتصالات في هذا السياق تشمل أيضًا المصارف، الّتي من واجبها المشاركة في الإنقاذ"، مشدّدًا على "وجوب التعاون الإيجابي من كلّ الجهات، لإعادة حقوق المودعين". وأشار إلى أنّ "العمل الحكومي يتركّز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو ​الكهرباء​، الّتي تكلّف الخزينة العامّة ملياري دولار سنويًّا من دون وجود خطّة مستدامة للحل".



وفي خلال اللقاء، ركّز صفير على أنّ "المدخل إلى الحل يكمن في الاستقرار السياسي، وتوافر النيّة الواضحة لإقرار الإصلاحات"، مؤكّدًا أنّ "أيّ حلّ يجب أن يؤدّي إلى حماية ​أموال المودعين​".