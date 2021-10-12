سوريا تعلن الاثنين القادم عطلة رسمية

ووفق البلاغ الذي تلقت سانا نسخة مه تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.