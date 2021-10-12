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الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021 ساعة 18:11
سوريا تعلن الاثنين القادم عطلة رسمية
ووفق البلاغ الذي تلقت سانا نسخة مه تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
958389
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