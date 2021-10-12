شمخاني: المقاومة النشطة العنصر الأهم في اجتياز الظروف الصعبة

وقال الأدميرال علي شمخاني في هذا الاجتماع: كانت سياسة الضغوط القصوى هي إشراك جمهورية إيران الإسلامية في قضايا أمنية مختلفة داخل البلاد وخارجها بغية خلق تحديات للأمن الوطني في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.



واعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن استراتيجية المقاومة النشطة من قبل النظام الإسلامي والحضور المتفاني والذكي للشعب في مختلف المجالات ودعمهم الشامل لاستراتيجيات النظام تعتبر العنصر الأهم في نجاح البلاد اجتياز الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة.



وقال شمخاني: "على الرغم من المشاكل والتحديات القائمة إلا أن هناك آفاق مشرقة للغاية أمام البلاد للتغلب على التحديات وتسريع التحرك الشامل نحو التقدم والتنمية والازدهار ".



كما أعرب ممثلو مفوضية الأمن الوطني في هذا الاجتماع عن آرائهم حول مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، وعرضوا استراتيجياتهم وآراء الخبراء من أجل الإدارة الفعالة للتحديات الرئيسية التي تواجه البلاد.