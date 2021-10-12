قائد الجيش الايراني: القوات المسلحة تقف جنباً لجنب الشعب بمواجهة الأعداء

واعتبر القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحیم موسوی على هامش المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الايراني بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 1400" انشاء مقر خاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي بانه تغيير جوهري في الدفاع الجوي للبلاد وقال انه تم ايجاد شبكة دفاع جوي متكاملة لهذا المقر وان قوتي الدفاع الجوي العليا للبلاد ، وهما قوات الدفاع الجوي للجيش والدفاع الجوي للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية قد بدأ عملهما بشكل تآزري ومتكامل تحت قيادة شبكة دفاع جوي متكاملة وقد اجريا لحد الان عدة مناورات مشتركة .



وأضاف اللواء موسوي: إن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش والدفاع الجوي للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية ، وعلى رأسها مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي ، على أتم الاستعداد للدفاع عن البلاد ضد أي تهديد. "



وقال اللواء موسوي إن العمل المشترك للجيش والحرس الثوري قد بدأ منذ زمن الدفاع المقدس ، واضاف ان مستوى هذا التعاون اعلى في مجال الدفاع الجوي ، لأنهما يعملان معا بشكل تركيبي في كل مكان ويعملان بشكل مشترك تحت قيادة شبكة موحدة للدفاع الجوي .



وأشار القائد العام للجيش إلى الدور الفعال للقوات الجوية في المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 1400" وقال ان الدعم القوي لسلاح الجو التابع للجيش في هذه المناورات والتنفيذ الواسع النطاق للطلعات الجوية للطائرات والمسيرات ، يشير إلى أن أبطال هذه القوة ، جاهزون جنبا إلى جنب مع رفاقهم في خندق الدفاع الجوي ، للدفاع الشامل عن سماء إيران الإسلامية.



وتابع ان رسالة هذه المناورات هي أن قواتنا المسلحة ستقف موحدة وبصلابة يدا بيد مع الشعب الايراني في مواجهة الأعداء والتصدي لأي تهديد يستهدف حياض البلاد ومبادئنا.



وفي الختام قال اللواء موسوي اننا نشعر بالأمن الكامل ونرى أن هذا الأمن تم توفيره من قبل شباب البلاد والمنظومات الوطنية الصنع.