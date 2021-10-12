ردود الأفعال على النتائج الأولية للانتخابات العراقية

وقال الحزب الإسلامي، في بيان ، إن "النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات غير صحيحة"، معتبراً أن "مرشحيه لم يخسروا بل تم استبعادهم بجهود مشتركة بين اطراف مختلفة في الداخل والخارج لا تريد لمشروعه الوطني والإسلامي أن يكون له حضور في الساحة العراقية".



وبين الحزب في بيانه أن "استهدافه جاء لضرب تمثيل الهوية الاسلامية الوطنية سياسياً"، قائلاً "نرفض النتائج التي اعلنت تماماً ونؤكد على انها مزورة مسبقاً وبتدبير يراد منه كما يبدو اعادة تشكيل الساحة السياسية العراقية لغايات معينة".



وأشار الحزب إلى أن "الاعتراف بهذه الانتخابات التي تحيط بها الشكوك والشبهات من اولها إلى آخرها خطأ كبير علينا ان لا نقع فيه وعلى القوى السياسية عدم الرضوخ له"، معلناً "دعمه ووقوفه مع القوى التنسيقية الرافضة لعملية الانتخابات وما نتج عنها من نتائج مزورة".



كما نبه إلى ان "جمهور الحزب الإسلامي وتنظيماته ثابتة منذ عدة دورات وعلى الرغم من زيادة هذا الجمهور وتأكدنا من خروجه للانتخابات وتصويته لصالح مرشحينا الا اننا لم نجد هذه الاصوات في نتائج المفوضية، وهو امر يعزز الشكوك التي تثار بخصوص عملية الانتخابات ومجرياتها ومخرجاتها".



ويذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في وقت سابق من اليوم كانت قد ردت، على تشكيك بعض القوى السياسية بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، ناصحة اياهم بتقديم طعونهم خلال 3 ايام.



كما ردت رئيسة البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، على "الرافضين للنتائج"، مؤكدة عدم وجود "تلاعب او خروقات" خلال العملية الانتخابية، فيما حثتهم على تقديم شكواهم الى المفوضية العليا.



وأعلن زعيم تحالف الفتح العراقي هادي العامري، اليوم الثلاثاء، رفضه النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية في العراق، ووصفها بـ"المفبركة".



وقال العامري، في تصريح صحفي مقتضب، "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، وسندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".



ويأتي اعلان العامري الرافض لنتائج الإنتخابات، بعد موقفين مشابهين أعلنهما كل من "الإطار التنسيقي" والمسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري.



وأعلن الإطار التنسيقي العراقي الذي يضم عدداً من التكتلات، في بيان الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية، مشددا على "المضي في اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين"، لافتاً إلى أنه "تم تقديم ملاحظات فنية إلى مفوضية الانتخابات التي تعهدت بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية لكنها لم تلتزم بتلك الإجراءات القانونية".



بدوره قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله-العراق أبو علي العسكري في بيان إن "ما حصل في نتائج الانتخابات التشريعية يمثّل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث".



ودعا العسكري المقاومة العراقية، إلى الاستعداد لمرحلة حسّاسة تحتاج إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة، داعياً إلى الوقوف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وعدم السماح لأي طرف بإذلال أبناء العراق.



وبحسب النتائج المعلنة فقد تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات العراقية بحصولها على 73 مقعدا في البرلمان، تليها كتلة تقدم برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ 41 مقعداً، ثم تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 37 مقعداً، وحصد الحزب الديمقراطي أغلبية المقاعد المخصصة لمنطقة كردستان العراق بـ 32 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح على 14 مقعداً في البرلمان.





