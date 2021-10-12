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الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021 ساعة 21:14

دعوات لتصعيد الإرباك الليلي مساء اليوم على جبل صبيح

دعوات لتصعيد الإرباك الليلي مساء اليوم على جبل صبيح
وبحسب الدعوات؛ فإن فعاليات الإرباك الليلي ستبدأ الساعة 9 مساء تحت عنوان "بيتا العنيدة لن تغفر"، وستكون مختلفة عن الأيام الماضية لتأكيد رفض أهالي البلدة لكل مخططات الاحتلال والإصرار على تحرير الجبل وإزالة مستوطنة "افيتار".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية نشرت اليوم الثلاثاء، أن ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، أنهت مسحًا لأراضي جبل صبيح جنوب نابلس، وزعمت أن 60 دونما منها مصنفة على أنها "أراضي دولة"، يمكن إقامة مستوطنة "افيتار" عليها.

يشار إلى أن أهالي بيتا حذروا قبل أشهر من خطورة مثل هذه الخطوات التي جاءت بموجب الاتفاق الذي أعلنته حكومة الاحتلال مع قيادة المستوطنين شمال الضفة قبل أربعة أشهر، بأنها ستمسح المنطقة وتدرس المناطق التي يمكن إعلانها كأراضي دولة.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة جبل صبيح.

ومنذ تلك الأحداث ارتقى 8 شهداء، وأصيب المئات، واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال لوقف الفعاليات ولا سيما فعاليات الإرباك الليلي.
مصدر : وكالات
رقم : 958410
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