إیران ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

وتضم المساعدات الانسانية التي ارسلتها الجمهورية الاسلامية الايرانية الى افغانستان مواد غذائية ومعدات طبية وأدوية بالاضافة الى فريق طبي.



وتعدّ هذه الشحنة السادسة من نوعها التي ترسلها الجمهورية الاسلامية الايرانية الى افغانستان.