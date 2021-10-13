الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 ساعة 09:00

جيش الاحتلال يصيب طفلين فلسطينين أحدهما بالرصاص

جيش الاحتلال يصيب طفلين فلسطينين أحدهما بالرصاص
وأفادت مصادر صحفية عبرية، إن "قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار تجاه فلسطيني كان يرشقها بالحجارة" قرب بلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابته في قدمه.

فيما ذكرت مصادر صحفية فلسطينية، أن "المصاب هو طفل فلسطيني (15 عاما)، وتم اعتقاله بعد إطلاق النار عليه ونقله بسيارة إسعاف إسرائيلية، بعدما منع جيش الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقله أو علاجه".

وفي منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس المحتلة، أصيب طفل فلسطيني (14 عاما)، بقنبلة صوت أطلقتها قوات الجيش ، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، أن طواقمها نقلت إصابة لفتى (14 عاما)، بالقدم بقنبلة صوت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود.
مصدر : وكالات
رقم : 958475
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
13 تشرين الأول 2021
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
13 تشرين الأول 2021
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
12 تشرين الأول 2021
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
12 تشرين الأول 2021
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
12 تشرين الأول 2021
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
12 تشرين الأول 2021
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
12 تشرين الأول 2021
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
12 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
11 تشرين الأول 2021
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
11 تشرين الأول 2021
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
11 تشرين الأول 2021
العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
العراق: سامي العجوز الصيد الثمين
11 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة