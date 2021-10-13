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الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 ساعة 10:44

امیر عبداللهیان يدعو لمنع حدوث سوء الفهم بين إيران وجمهورية آذربيجان

امیر عبداللهیان يدعو لمنع حدوث سوء الفهم بين إيران وجمهورية آذربيجان
وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال الهاتفي ضرورة الاحترام المتبادل والاستقلال والسيادة ووحدة أراضي الدول وقال: أن لطهران وباكو علاقات عريقة مع بعضهما بعضاً.

وأضاف: أنه على البلدين منع حدوث سوء الفهم في العلاقات بينهما ويجدر أن يواصلا علاقاتهما بسرعة في المسار الصحيح والمتنامي.

وقال وزير الخارجية الإيراني بأن طهران تتوقع حل مشكلة العبور الترانزيتي للشاحنات الإيرانية.

من جهته، ذكر وزير خارجية أذربيجان ، جيحون بايراموف، "إن العلاقات مع إيران هي علاقات صداقة ويجب حل المشاكل عبر الحوار وفي جو ودّي"، مشيراً أن سلطات الجمارك في البلدين سيحلون مشكلة الترانزيت وعبور الشاحنات قريباً، داعيا نظيره الإيراني لزيارة باكو.
مصدر : وكالات
رقم : 958486
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