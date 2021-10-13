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الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 ساعة 13:57

سوريا.. بدء تمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي

سوريا.. بدء تمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي
وتم أمس استكمال عمليات تسوية أوضاع ما تبقى من المسلحين والمطلوبين في بلدة صيدا ومحيطها وفق بنود التسوية التي طرحتها الدولة السورية إيذاناً بإعادة الأمن والأمان بشكل كامل إلى ربوع المحافظة.

كما بدأت اليوم عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين وتسليم السلاح للجيش السوري في قرية الجيزة بريف درعا الشرقي.

وشهدت محافظة درعا خلال الأسابيع الماضية عمليات تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مدن وبلدات متعددة وكان آخرها أمس حيث أنهت الجهات المختصة عملية التسوية في بلدة صيدا وقريتي النعيمة وكحيل بريف درعا الشرقي حسب الاتفاق الذي طرحته الدولة.
رقم : 958513
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