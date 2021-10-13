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الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 ساعة 14:16

قطر: نتواصل مع واشنطن وطالبان لإيجاد حلول في القضايا العالقة

قطر: نتواصل مع واشنطن وطالبان لإيجاد حلول في القضايا العالقة
ونقلت مصادر عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، قوله إنه لا يمكن حل القضايا دون التعامل مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان.

واعتبر: "لعبنا دور الوسيط المحايد، ونسعى لأن تكون أفغانستان دولة مستقرة وجامعة".

وتابع: "انخرطنا مع كل الأطياف الأفغانية ونحافظ على علاقة طيبة معهم"، مؤكداً ضرورة "تبني منهج التعاون الدولي بشأن أفغانستان".

كما وصف علاقة قطر مع واشنطن بـ"المتينة والاستراتيجية والمهمة بالنسبة لأمن المنطقة".

كما تطرق الوزير القطري إلى الأزمة الخليجية، قائلاً: "إنّ سوء الفهم مع دول الجوار كانت له أسباب نأمل ألا تطفو على السطح من جديد".

وتابع: "جميعنا خسرنا بسبب الأزمة الخليجية وجميعنا فزنا مع إعلان اتفاق العلا".

وأكد ضرورة أن تتواصل دول مجلس التعاون مع إيران "بعيداً عن أي تدخلات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصلحة الجميع "عودة العمل بالاتفاق النووي، وسنقدم أي دعم مطلوب لتحقيق ذلك".

وأشار إلى ما تشهده المفاوضات السعودية الإيرانية من "زخم إيجابي"، مؤكداً أن قطر تشجع على ذلك.

وفيما يتعلق بالتطبيع مع "إسرائيل"، قال وزير الخارجية القطري: إنه "لا يمكن الاعتماد على التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل ما دام الاحتلال قائماً".

وأضاف: "اتفاقية أبراهام لا تتلاءم مع سياستنا، لأنها لا تقدم أي أفق لإنهاء الاحتلال".
مصدر : وكالات
رقم : 958519
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