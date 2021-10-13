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الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 ساعة 15:01

مباحثات سورية روسية حول التعاون في مجال الطاقة

مباحثات سورية روسية حول التعاون في مجال الطاقة
وأكد الجانبان خلال لقاء على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو اليوم أهمية التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في جميع فروع الطاقة مع التركيز على استخدام موارد الطاقة المتجددة خلال المرحلة القادمة.

ولفت الوزير طعمة إلى أن العلاقات السورية الروسية تنمو في إطار الصداقة والأخوة ووفق الأسس التي وضعها الرئيسان بشار الأسد وفلاديمير بوتين.

وقال طعمة: إننا نجحنا سوياً في هزيمة الإرهاب عسكرياً وسياسياً وعلى الساحة الدولية ونود أن نعزز العلاقات الأقتصادية لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين بلدينا.

حضر اللقاء الوفد المرافق لوزير النفط والثروة المعدنية وسفير سورية في موسكو رياض حداد.

وكان المنتدى بدأ أعماله صباح اليوم بمشاركة سورية في قاعة المعارض المركزية مانيج في موسكو ويستمر من ال 13 حتى ال 15 من تشرين الأول الجاري.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمنتدى في استشراف إمكانيات التعاون الدولي في مجال قطاع الطاقة حيث يتوخى منظموه بأن يصبح منصة لمناقشة التحديات الرئيسة والصعوبات التي تعترض تنمية هذا القطاع في مختلف فروعه من غاز ونفط وفحم وبيتروكيماويات إضافة إلى الطاقة الكهربائية والنووية وموارد الطاقة المتجددة وتقنين الطاقات وتحسين فعاليتها بشكل عام.

ويدل مستوى المشاركة الدولية الواسعة في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي على اهمية المسائل المدرجة على جدول أعماله ودور روسيا المهم في مجال الطاقة العالمي حيث يؤكد المسؤولون الروس على جميع المستويات أن روسيا شريك استراتيجي موثوق به وتتبنى إقامة تعاون دولي يقوم على مبادىء الشفافية والانفتاح في مجالات الطاقة المتعددة.
رقم : 958531
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