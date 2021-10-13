الأسرى الفلسطينيون والإضراب عن الطعام

وقد أكّد نادي الأسير أنّ جزءًا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي شرعوا اليوم بإضراب عن الطعام، مطالبين إدارة سجون الاحتلال، بوقف إجراءاتها التنكيلية التي كانت قد فرضتها بشكل مضاعف بحقّهم بعد السادس من أيلول - تاريخ عملية "نفق الحرية"، واستهدفت بشكل أساس عبر جملة الإجراءات الراهنة البنية التنظيمية للجهاد الإسلاميّ، حيث تُشكّل الحياة التنظيمية إحدى أهم منجزات الحركة الأسيرة تاريخيًا.



وأوضح نادي الأسير أنّ إدارة سجون الاحتلال شرعت بنقل أسرى الجهاد الإسلاميّ الليلة الماضية من الغرف التي يقبع بها أسرى الفصائل الأخرى والتي تم توزيعهم عليها إلى غرفتين داخل كل قسم، لافتًا إلى أنّ أسرى الجهاد رفضوا الخروج من الغرف على اعتبار أنّ نقلهم إلى غرف خاصة بهم ليس الحل المطلوب، مطالبين بالاستجابة لمطلبهم بشكلٍ كليّ.



وبين نادي الأسير أنّ قرار الإدارة بنقلهم كان جزءًا من المقترحات التي قدمتها على اعتبار أنها الحل الراهن، لذلك وعلى ضوء رفض أسرى الجهاد الحلول الجزئية، ومنها الخروج من الغرف إلى غرف خاصة بهم، قامت بنقلهم عنوة وهم مقيدون.



وتابع نادي الأسير أن قرار أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام هو جزء من البرنامج النضاليّ الذي أقرته لجنة الطوارئ الوطنية من كافة الفصائل لمواجهة إجراءات إدارة السجون.



وسيشارك في الإضراب معظم أسرى الجهاد وعددهم نحو 400، وذلك رفضاً لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم، ومحاولتها مؤخراً استهداف البنية التنظيمية لهم.



القرار جاء أيضاً تصعيداً لخطواتهم النضالية، رفضا للإجراءات العقابية الأخيرة التي تعرضوا لها، بعد عملية فرار الأسرى الستة من سجن "جلبوع".



الإضراب جاء بعد أسبوع اشتمل على فعاليات "عصيان" لأوامره، وبدأت أولى الخطوات، الرافضة للعقوبات الجماعية التي فرضت ضدهم، بعد عملية فرار الأسرى الستة بإرجاع وجبتي طعام، ومن المقرر حسب برنامج الأسرى النضالي أن يتم يوم الأربعاء، إغلاق الأقسام كافة من الساعة الرابعة عصرًا حتى نهاية اليوم، كما سيقوم الأسرى بإرجاع وجبتي الفطور والغداء يوم الخميس المقبل، والتشاور مع مختلف الفصائل مع نهاية الأسبوع للاتفاق على موعد لحل التنظيمات ضمن خطوات التصعيد الإضافية.



يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال، ومنذ السادس من سبتمبر/أيلول الماضي – تاريخ عملية "نفق الحرّيّة"، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكلٍ خاص أسرى حركة الجهاد الإسلامي، من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفّر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.



