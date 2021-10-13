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الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 ساعة 17:59

الرئيس اللبناني يتابع حادثة سقوط طائرة التدريب قبالة حالات

الرئيس اللبناني يتابع حادثة سقوط طائرة التدريب قبالة حالات
واشارت المعطيات الى ان "طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني، من طراز سيسنا 172 سقطت في البحر، مقابل معمل سانيتا في حالات، وباشرت فرق الجيش والدفاع المدني عملية الانقاذ والبحث عن شابين كانا على متنها، وهما: باسكال عبد الاحد، وعلي الحاج أحمد".

كما تم تحديد موقع سقوط طائرة الـ"سيسنا" في حالات مقابل الشاطئ وافيد ان فرقا من غطاسي الدفاع المدني تقوم بعمليات البحث في البحر وطوافات الجيش تواكب جوّاً.

وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون تابع تفاصيل حادثة سقوط طائرة التدريب المدنية في البحر قبالة بلدة حالات وطلب الى الأجهزة المعنية تركيز الجهود للبحث عن الطائرة والراكبين اللذين كانا على متنها.

واجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر مقابل حالات والعمل على البحث عن شابين كانا على متنها. كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ.
مصدر : وكالات
رقم : 958557
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