مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا قسد في ريف الحسكة

تحت عنوان "نشر الوعي يحمينا ويقضي على الابتزاز"، اطلقت قوى الامن الداخلي حملة بمناسبة شهر التوعية حول الأمن السيبراني والاجراءات الواجب اتباعها للحماية من الجرائم الالكترونية.وأفادت مصادر محلية من المالكية لوكالة سانا بأن هجوما نفذته الفصائل الشعبية في ساعة متأخرة من ليلة أمس استهدف مقرا لميليشيا “قسد” يبعد 5 كم عن مدينة المالكية باتجاه قرية معبدة.



ولفتت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير ذخائر وإعطاب آليات كانت مركونة في المكان.



وأصيب 4 مسلحين من ميليشيا “قسد” في هجوم نفذته أمس الأول الفصائل الشعبية على أحد مقرات الميليشيا في ناحية تل حميس بريف الحسكة الشمالي.