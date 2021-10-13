الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 ساعة 20:36

حماس: التطبيع وتكبيل المقاومة أتاحا للاحتلال توسيع الاستيطان

حماس: التطبيع وتكبيل المقاومة أتاحا للاحتلال توسيع الاستيطان
جاء ذلك في تصريح صحفي للناطق باسم الحركة فوزي برهوم، تعقيبا على تجريف الاحتلال موقع "عش غراب" في بيت ساحور شرق بيت لحم تمهيدًا لإقامة مشروع استيطاني.

وقال برهوم: "إن تجريف الاحتلال الإسرائيلي موقع (عش غراب) في بيت ساحور، يأتي في سياق العدوان الصهيوني الشامل على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "يستغل تسارع عمليات التطبيع، وصمت المجتمع الدولي، والدعم الأمريكي، وتكبيل السلطة ليد المقاومة في الضفة، في الاستمرار في سياساته العنصرية المتطرفة وفرض وقائع جديدة على الأرض".

ودعا القيادي في "حماس" "الأمة العربية والإسلامية بمستوياتها كافة، إلى إنهاء كل عمليات التطبيع مع العدو، والعمل على دعم صمود شعبنا الفلسطيني وتعزيزه في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته".

كما دعا الشعب الفلسطيني للاستمرار في تصعيد المواجهة والمقاومة مع الاحتلال في جميع أرجاء الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، بالإضافة إلى "توسيع مساحات الاشتباك معه على جميع خطوط التماس وأماكن الاستيطان، وبكل أدوات المقاومة وأشكالها".

والاثنين، نفذت جرافات الاحتلال عمليات تجريف واسعة في موقع "عش غراب" الواقع ضمن بلدية بيت ساحور الى الشرق من بيت لحم؛ تمهيدا لإقامة طريق استيطاني بالمكان يصل إلى الطريق الالتفافي المقام على أراضي قرى شرق بيت لحم.

وأوضح مدير هيئة مناهضة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أنّ تجريف الأراضي ما بين منطقة "عش غراب" باتجاه الشارع الالتفافي المقام على أراضي قرى شرق بيت لحم، والذي يؤدي إلى المستوطنات المقامة هناك، ويصلها مع مستوطنة "هار حوماة" التي أضحت إحدى ضواحي مدينة القدس المحتلة.

ويعدّ المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية، ويستند هذا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل مستوطنين إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، ويرى فيه تهديدًا لـ"حل الدولتين".
مصدر : وكالات
رقم : 958578
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
القضاء السعودي بين سندان المنظمات الدولية ومطرقة ابن سلمان
القضاء السعودي بين سندان المنظمات الدولية ومطرقة ابن سلمان
13 تشرين الأول 2021
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
13 تشرين الأول 2021
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
13 تشرين الأول 2021
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
12 تشرين الأول 2021
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
12 تشرين الأول 2021
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
12 تشرين الأول 2021
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
12 تشرين الأول 2021
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
12 تشرين الأول 2021
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
12 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
11 تشرين الأول 2021
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
11 تشرين الأول 2021
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
11 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة