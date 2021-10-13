الانتخابات العراقية.. هل سيتم تغيير النتائج بعد فرزها؟

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون والمصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى، وقالت إن عملية العد اليدوي تجري بواقع محطة واحدة لكل مركز انتخابي لغرض مطابقة النتائج.



النتائج التي وضعت الكتلة الصدرية التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر في المقدمة، أشارت إلى تراجع واضح في مقاعد كتل أخرى كانت تنافس بقوة في البرلمان السابق، وهو ما قد يخلق صعوبات في تشكيل الحكومة المقبلة أو قد يتاخر الإعلان عنها خصوصا بعد إعلان قوى سياسية عن طعنها بالنتائج.



ورفض رئيس تحالف الفتح هادي العامري نتائج الانتخابات ووصفها بالمفبركة، مؤكدا عزمه اتخاذ جميع الإجراءات لمنع ما أسماه التلاعب بأصوات الناخبين.



بدورها، رأت كتائب حزب الله في نتائج الانتخابات أكبر عملية احتيال، والتفافا على الشعب العراقي.



رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، وصف نتائج الانتخابات غير منطقية وبعيدة عن الواقع، وقال إن النتائج المعلنة ستؤدي إلى انغلاق أكبر وأخطر على العملية السياسية.



عضو تحالف عزم، قتيبة إبراهيم الجبوري دعا المفوضية لإعادة العد في محافظة صلاح الدين؛ بسبب ما عده تلاعب وتزوير في النتائج.



وعد الحزب الإسلامي العراقي النتائج غير صحيحة، وأعلن دعمه ووقوفه مع القوى التنسيقية الرافضة لما نتج عن الانتخابات من نتائج وصفها بالمزورة.



وأكثر ما يخشاه الشعب العراقي هو ذهاب القوى السياسية إلى تشكيل حكومة توافقية، كونها ستعيدهم إلى المربع الأول، على أعتبار أن اغلبية الشعب العراقي رافض لسياسة التوافقية والمحاصصة في توزيع المناصب الحكومية.



وكان رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف قد أعلن في مؤتمر صحفي من مقر المفوضية ببغداد أن "النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون والمصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى".



وقال، إن "3100 محطة سيتم فرزها يدوياً في المركز الوطني ببغداد، والمحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات".



ونوه عدنان، إلى أن "النتائج الأولية ليست نهائية، وأعلنت وفقاً لما ظهر في جهاز تسريع النتائج"، مضيفاً أن "الأصوات التي سيتم فرزها تمثل 6% وهي مما تعرضت للعطل يوم التصويت".



ودعا رئيس مجلس المفوضين، من يعد النتائج غير منسجمة مع أصواته إلى "تقديم الطعن".



من جهتها اكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي أن أجهزة الاقتراع لا يمكن التلاعب بها أو تغيير نتائج التصويت كون هذه الاجهزة تعمل بتقنية عالية وحساسية عالية.



وقالت: "هناك أكثر من 3000 صناديق سوف ترسل من المكاتب الانتخابية كافة في المحافظات الى المكتب الوطني، كونها لم ترسل النتائج وسيتم فرز اصوات".



وأضافت أن هذه الاصوات امام كل مراقبي الكتل السياسية مع الحضور الدولي، مؤكدة أن الأصوات المتبقية التي لم تحسب حتى اللحظة تقدر بـ 60 ألف صوت.



وفي وقت سابق الثلاثاء، زار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مقر قيادة العمليات المشتركة، واطّلع على سير الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات وصناديق الاقتراع.



