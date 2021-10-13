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الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 ساعة 21:59

المناورات الايرانية... صواريخ "مجيد" و"دزفول" تدمر صواريخ كروز

المناورات الايرانية... صواريخ "مجيد" و"دزفول" تدمر صواريخ كروز
وافاد المركز الاعلامي للمناورات في تقرير له اليوم الاربعاء انه خلال المرحلة الرئيسية للمناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الجارية حاليا بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية" دمرت صواريخ منظومتي الدفاع الجوي "مجيد" التابعة لقوة الدفاع الجوي للجيش و"دزفول" التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، بنجاح صواريخ كروز الموجهة نحو منطقة المناورات.

اعلن ذلك قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الايراني العميد قادر رحيم زادة وقال: ان الدفاع القوي ومتعدد الطبقات امام هجمات صواريخ كروز، يعد احد اهداف المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية" والذي تم تنفيذه الان بنجاح من قبل منظومات الدفاع الجوي المختلفة للجيش والحرس الثوري.

واعتبر الاستفادة من طاقات الكوادر الشبابية والمؤمنة والملتزمة من مميزات هذه المناورات واضاف: ان نقل الخبرات من الكوادر المخضرمة والمتمرسة لشباب البلاد البواسل، يعد احد الاهداف التي نتابعها من اقامة هذه المناورات.

واوضح بان جميع مراحل هذه المناورات تجري باشراف ومراقبة الاركان العامة للقوات المسلحة ومقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي وقال: ان الدفاع الجوي بتشكيله طبقات آمنة للدفاع الجوي على استعداد كامل للحفاظ على المؤسسات الحساسة والحيوية في البلاد.
رقم : 958603
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