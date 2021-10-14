الرئيس الإيراني يتعهد من محافظة فارس بحل أزمة البطالة والجفاف

وقال رئيسي في حديث للصحفيين عقب وصوله إلى مطار مدينة شيراز مركز محافظة فارس إن "حل مشاكل البطالة والجفاف في فارس على جدول أعمال الحكومة".



وأضاف "حل المشاكل الناجمة عن الجفاف والبطالة على أجندة الحكومة الثالثة عشر وهذه الحكومة جادة في تفعيل قدرات المحافظة"، مبيناً "لقد استطاعت الرحلات الإقليمية للحكومة الثالثة عشر مع التخطيط المسبق لحل مشاكل المحافظات وفك العقد التي ابتلي بها أبناء شعبنا الأعزاء ".



وسيقوم الرئيس الإيراني خلال زيارته إلى محافظة فارس بافتتاح عدد من المشاريع التنموية والاجتماع بشرائح مختلفة من سكان هذه المحافظة منهم العلماء والنخب والكوادر الإدارية والحكومة المحلية في المحافظة.



من جانبه، قال عضو البرلمان الإيراني علي موسوي، إن "الرحلات الإقليمية لمجلس الوزراء الإيراني زاد من ثقة الناس بالمسؤولين"، مضيفاً "إن الرحلات الإقليمية واللقاءات المباشرة مع الأهالي تثير الأمل بين الناس وتزيد من الحافز والأمل في حل المشاكل بين الناس".