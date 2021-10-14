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الخميس 14 تشرين الأول 2021 ساعة 10:26

اليمن.. 33 غارة و219 خرقا للعدوان السعودي خلال 24 ساعة

اليمن.. 33 غارة و219 خرقا للعدوان السعودي خلال 24 ساعة
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 30 غارة عدائية على عدد من مديريات محافظة مأرب، حيث استهدف مديرية العبدية بـ 18 غارة، وشن غارة على مديرية صرواح بمأرب، فيما شن 11غارة على مديرية الجوبة بذات المحافظة.

وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية خب والشعف.

اما في محافظة الحديدة فسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة ، 219 خرقا لقوى العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها محاولات تسلل في حيس وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن بين الخروق 7 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية و29 خرق بقصف مدفعي و156 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر : وكالات
رقم : 958653
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