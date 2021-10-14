الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 تشرين الأول 2021 ساعة 10:56

السيسي يهنئ قيس سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة

السيسي يهنئ قيس سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة
وخلال الاتصال؛ هنأ السيسي نظيره التونسي بتشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي بأن السيسي أكد الاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.

من جانبه، أعرب سعيد عن امتنانه لتهنئة السيسي، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس.

وأكد سعيد الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي، ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والأفريقي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عبر السيسي، عن دعم بلاده لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرا أنها "تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد".

وشدد السيسي على "استعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي".

ومنذ 25 تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ سعيد اتخاذ قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.
مصدر : وكالات
رقم : 958661
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الإيراني يتعهد من محافظة فارس بحل أزمة البطالة والجفاف
الرئيس الإيراني يتعهد من محافظة فارس بحل أزمة البطالة والجفاف
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
13 تشرين الأول 2021
القضاء السعودي بين سندان المنظمات الدولية ومطرقة ابن سلمان
القضاء السعودي بين سندان المنظمات الدولية ومطرقة ابن سلمان
13 تشرين الأول 2021
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
13 تشرين الأول 2021
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
13 تشرين الأول 2021
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
12 تشرين الأول 2021
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
12 تشرين الأول 2021
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
12 تشرين الأول 2021
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
12 تشرين الأول 2021
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
إيران والسعودية على وشك الاتفاق
12 تشرين الأول 2021
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
العراق: قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات
12 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها
11 تشرين الأول 2021
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
ما هو مستقبل المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ و ‘‘حماس‘‘؟
11 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة