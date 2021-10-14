السيسي يهنئ قيس سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة

وخلال الاتصال؛ هنأ السيسي نظيره التونسي بتشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي بأن السيسي أكد الاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.



من جانبه، أعرب سعيد عن امتنانه لتهنئة السيسي، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس.



وأكد سعيد الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي، ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والأفريقي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عبر السيسي، عن دعم بلاده لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرا أنها "تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد".



وشدد السيسي على "استعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي".



ومنذ 25 تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ سعيد اتخاذ قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.