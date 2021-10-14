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الخميس 14 تشرين الأول 2021 ساعة 11:36

موسكو: ننتظر وصول وفد عن طالبان للمشاركة بالاجتماع الثالث بصيغة موسكو

موسكو: ننتظر وصول وفد عن طالبان للمشاركة بالاجتماع الثالث بصيغة موسكو
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الخميس، "ننتظر وصول وفد عن طالبان في الأسبوع المقبل إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الثالث بصيغة موسكو".

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن قلق موسكو من نشاط تنظيم "داعش" في أفغانستان. وقالت: "نعول على تنفيذ تصريحات سلطات كابول الجديدة حول قدرتها على التعامل مع داعش بمفردها، وترجتمها على الأرض".

وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق أن الإعداد لاجتماعات "صيغة موسكو" حول أفغانستان جارية، وأن روسيا تنتظر ردا من "طالبان" على الدعوة التي وُجهت لها للمشاركة فيها.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في تصريح صحفي، الثلاثاء الماضي: "من المقرر عقد اجتماع صيغة موسكو في 20 أكتوبر، ويتم التحضير له. الآن نتلقى رد من الذين تمت دعوتهم إلى الاجتماع، وفي انتظار رد من طالبان".

وصرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، في وقت سابق أن روسيا دعت ممثلين عن حركة "طالبان" للمشاركة في اجتماعات "صيغة موسكو" والتي من المقرر أن يشارك فيها ممثلون عن روسيا وأفغانستان والهند وإيران والصين وباكستان.
مصدر : وكالات
رقم : 958672
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