الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 تشرين الأول 2021 ساعة 15:43

سوريا.. تسوية أوضاع مسلحين في المسيفرة ومحيطها بريف درعا

سوريا.. تسوية أوضاع مسلحين في المسيفرة ومحيطها بريف درعا
وذكرت سانا ان مركز التسوية الذي فتحته الجهات المختصة بالتعاون مع الجيش السوري في مدرسة الشهيد الفياض وسط بلدة المسيفرة شهد توافد عدد من المطلوبين والمسلحين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء بلدات وقرى المسيفرة والسهوة والكرك لتسوية أوضاعهم وفق البنود التي طرحتها الدولة إيذاناً بإعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل لربوع المحافظة.

وقال الشيخ أحمد الزعبي أحد الوجهاء في المنطقة إن التسويات “تصب في مصلحة المواطنين وتنعكس إيجاباً على الأمن والواقع المعيشي” في حين رأى أحد وجهاء قرية السهوة أحمد الديات أن الغاية من التسويات “عودة الأمن لكامل المنطقة” مؤكداً “أهمية نزع كل قطعة سلاح موجودة خارج نطاق الدولة”.

وشهدت محافظة درعا خلال الايام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة بدءاً من حي درعا البلد في المدينة وقرية اليادودة وبلدة مزيريب ولاحقاً في مدينة طفس وبلدة تل شهاب بالريف الشمالي الغربي وداعل ومنطقة حوض اليرموك وجاسم وانخل والصنمين وبلدات أخرى في نصيب وصيدا وعدد من قرى الريف الشرقي والتي شهدت أيضاً انتشاراً لوحدات الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.
رقم : 958713
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
14 تشرين الأول 2021
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
14 تشرين الأول 2021
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
14 تشرين الأول 2021
الرئيس الإيراني يتعهد من محافظة فارس بحل أزمة البطالة والجفاف
الرئيس الإيراني يتعهد من محافظة فارس بحل أزمة البطالة والجفاف
14 تشرين الأول 2021
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
13 تشرين الأول 2021
القضاء السعودي بين سندان المنظمات الدولية ومطرقة ابن سلمان
القضاء السعودي بين سندان المنظمات الدولية ومطرقة ابن سلمان
13 تشرين الأول 2021
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
13 تشرين الأول 2021
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
13 تشرين الأول 2021
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
12 تشرين الأول 2021
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
12 تشرين الأول 2021
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
12 تشرين الأول 2021
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
12 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة