الكشف عن فضيحة رشوة مالية في الاسطول الاميركي الخامس بالبحرين

وذكر التقرير ان " الصحيفة كشفت عن مذكرة توقيف للرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية فرانك رافاراجي وشركة ام ال اس التي تلقت اكثر من 100 مليون دولار من العقود لخدمة السفن الاميركية في ميناء المنامة منذ عام 2013 وحتى الان ".



واضاف ان " رافاراجي طلب رشاوى من الشركة في مقابل العقود لشركة ام ال اس كما تزعم المذكرة أيضًا أن رافاراجي وآخرين اضافوا رسومًا زائدة على البحرية بما لا يقل عن 50 مليون دولار على مر السنين".



وتابع ان " الشركة قدمت خدمات لحاملة الطائرات كارل فينسون عندما انسحبت إلى المنامة في أوائل عام 2015، لكن في حين دفعت الشركة حوالي 12 الفا و 600 دولار لهيئة ميناء المنامة لكن رافاراجي ارسل الفواتير الى البحرية الاميركية بقيمة 23 الفا و 100 دولار ".



واوضح ان " المسؤول في البحرية الذي يعمل كضابط اتصال في الأسطول الخامس اعترف بانه قد تلقى عدة رشاوى من رافاراجي في مقابل تمرير الفواتير أثناء إشرافه على صفقات خدمات الموانئ لمقاولين مثل شركة ام ال اس".



واشار التقرير الى أنه " بينما تشير سجلات المحكمة إلى أن رافاراجي قد تم القبض عليه خارج الولايات المتحدة ، لم يوضح مسؤولو وزارة العدل الأميركية على الفور ما إذا كان قد تم تسليمه منذ ذلك الحين".



