الفصائل الفلسطينية تستنكر العدوان الاسرائيلي على سورية

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، ان القصف الصهيوني على سوريا وتسببه بسقوط شهيد وجرحى، عدوان صارخ وبلطجة مفضوحة.



‏وبين قاسم ان ردع الاحتلال ومنعه من تكرار عدوانه، يكون بالمواجهة والتصدي له وتدفيعه ثمن جرائمه والرد على هجماته وعدم السماح له بفرض قواعد اشتباك.



من جانبه أدان داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ، واعتبر ان العدوان "دليل آخر على اهدافه وهو إبقاء سوريا في دائرة الاستهداف والضغط وتهديد أمنها .



وقال شهاب: "نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا الشقيقة التي تمثل جدار العروبة الصلب في وجه التطبيع" .



وشدد شهاب على ان سوريا دفعت وتدفع ثمن موقفها الواضح الداعم للمقاومة ولحقوق الشعب الفلسطيني ، وتمسكها بالثوابت القومية.



كما أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين العدوان، ورأت أنّ استمرار الكيان الصهيوني في العدوان على سوريا الشقيقة ما هو إلاّ تواصل لمخطط استنزافها، وتفتيت وحدتها ووحدة أراضيها، مُؤكدةً أنّ هذا العدوان ما كان ليستمر لولا الدعم الأمريكي المتواصل لهذا الكيان، وفي ظل تواطؤ أنظمةٍ عربيّة وإقليميّة منغمسة في هذا المخطط.



كما جددت الشعبيّة دعوتها للشعوب العربية وجميع القوى الوطنيّة والتقدميّة للالتفاف حول سوريا والدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها الكاملة على كل شبر منها، وإعادة الاعتبار لوحدة الصراع العربي مع الكيان الصهيوني.