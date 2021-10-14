عدوان صهيوني على سوريا والحلفاء يتوعدون برد قاس

واكدت غرفة العمليات في بيان لها ان العدوان الاسرائيلي استهدف تجمعا للشباب ومراكز خدماتية ، مشيراً إلى ان العدوان ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المجاهدين.



واوضح البيان ان الرد سيكون قاسياً جداً انتقاماً لأرواح الشهداء ودماء الجرحى. مؤكدا ان حضور الحلفاء في سورية لمساعدة الدولة في مواجهة الارهابيين والمشروع التكفيري وعلى راسهم جماعة داعش الوهابية.



وفي هذا الصدد أعنت وزارة الدفاع السورية عن استشهاد جندي وأُصابة آخرين في العدوان الاسرائيلي على منطقة تدمر،واكدت الوزارة في بيان أن العدوان الاسرائيلي استهدف برجا للاتصالات وبعض النقاط المحيطة به ما تسبب بسقوط شهيد وجرحى اضافة الى خسائر مادية.



واكدت مصادر سورية رسمية أنّ الدفاعاتِ الجوية تصدتْ لأهدافٍ معادية جنوبَ مدينةِ تدمر، مصدرُها منطقةُ التنف مشيرة الى استشهاد جندي من عناصر الجيش السوري وجرح ثلاثة آخرون جراء ووقوع بعض الخسائر المادية.وذكرت الوكالة بان الدفاعات الجوية تصدت في بداية الشهر الجاري لعدوان اسرائيلي بالصورايخ على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.



وفي سياق متصل أفادت مصادر من الأراضي المحتلة بأن الاحتلال الاسرائيلي سارع الى إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية تحسبا من الرد القاسي الذي توعدت به قيادة غرفة عمليات حلفاء دمشق.



وفي سياق ردود افعال استنكرت شخصيات وفصائل فلسطينية العدوان الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية والأميركية ليل الامس، على مراكز ومقرات لقوات متحالفة مع سورية في منطقة تدمر بحمص وسط سورية.



وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، ان القصف الصهيوني على سوريا وتسببه بسقوط شهيد وجرحى، عدوان صارخ وبلطجة مفضوحة.



‏وبين قاسم ان ردع الاحتلال ومنعه من تكرار عدوانه، يكون بالمواجهة والتصدي له وتدفيعه ثمن جرائمه والرد على هجماته وعدم السماح له بفرض قواعد اشتباك.



من جانبه أدان داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ، واعتبر ان العدوان "دليل آخر على اهدافه وهو إبقاء سوريا في دائرة الاستهداف والضغط وتهديد أمنها .



وقال شهاب: "نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا الشقيقة التي تمثل جدار العروبة الصلب في وجه التطبيع" .



وشدد شهاب على ان سوريا دفعت وتدفع ثمن موقفها الواضح الداعم للمقاومة ولحقوق الشعب الفلسطيني ، وتمسكها بالثوابت القومية.



كما أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين العدوان، ورأت أنّ استمرار الكيان الصهيوني في العدوان على سوريا الشقيقة ما هو إلاّ تواصل لمخطط استنزافها، وتفتيت وحدتها ووحدة أراضيها، مُؤكدةً أنّ هذا العدوان ما كان ليستمر لولا الدعم الأمريكي المتواصل لهذا الكيان، وفي ظل تواطؤ أنظمةٍ عربيّة وإقليميّة منغمسة في هذا المخطط.



كما جددت الشعبيّة دعوتها للشعوب العربية وجميع القوى الوطنيّة والتقدميّة للالتفاف حول سوريا والدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها الكاملة على كل شبر منها، وإعادة الاعتبار لوحدة الصراع العربي مع الكيان الصهيوني.