الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 تشرين الأول 2021 ساعة 18:37

مجموعة الصداقة الايرانية الباكستانية البرلمانية تؤكد على توطيد العلاقات

مجموعة الصداقة الايرانية الباكستانية البرلمانية تؤكد على توطيد العلاقات
واشار امير ابادي فراهاني، خلال لقائه طلحة محمود اليوم الخميس في اسلام اباد ضمن زيارة الوفد البرلماني الايراني لباكستان للتباحث حول توطيد العلاقات، الى العلاقات والقواسم المشتركة بين البلدين على الصعد التاريخية والثقافية، مبيناً: ان ايران وباكستان يتشاطران بحدود طويلة واواصر قرابة وقواسم ثقافية واجتماعية مشتركة مايمنح تنمية العلاقات بينهما داعما راسخاً.

وأكد على رفع مستوى التعاون بين البلدين لاسيما على الصعيد البرلماني، عادّا، العلاقات البرلمانية توطد العلاقات بين البلدين، مؤكدا ترحيب مجلس الشورى الاسلامي في الارتقاء بمستوى التعاون بين ايران وباكستان.

ولفت الى ان افتتاح أسواق حدودية وتقديم تسهيلات جمركية واستخدام الآليات المتاحة ينمي من رفاهية سكان المناطق الحدودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم.

وأكد ان المتوقع من باكستان حكومة وبرلمانا ان تتخذ خطوات عملية ومساعي أكثر حزما حيال الاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي والتجاري في اطر الاتفاقات الموقعة بين البلدين.
رقم : 958735
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
14 تشرين الأول 2021
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
14 تشرين الأول 2021
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
14 تشرين الأول 2021
الرئيس الإيراني يتعهد من محافظة فارس بحل أزمة البطالة والجفاف
الرئيس الإيراني يتعهد من محافظة فارس بحل أزمة البطالة والجفاف
14 تشرين الأول 2021
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
13 تشرين الأول 2021
القضاء السعودي بين سندان المنظمات الدولية ومطرقة ابن سلمان
القضاء السعودي بين سندان المنظمات الدولية ومطرقة ابن سلمان
13 تشرين الأول 2021
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
13 تشرين الأول 2021
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
إدلب.. النقطة العمياء في العلاقات بين أنقرة وموسكو
13 تشرين الأول 2021
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
12 تشرين الأول 2021
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد
12 تشرين الأول 2021
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
ماذا حل بالاتفاق الاماراتي - الاسرائيلي لنقل النفط؟
12 تشرين الأول 2021
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
ضغوط أمريكيّة على الخرطوم لإقامة علاقات رسميّة مع الصهاينة
12 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة