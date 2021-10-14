حزب الله يدعو للمشاركة في تشييع شهيدي الغدر في أحداث الطيونة

ودعا حزب الله اللبناني في تغريدة على توييتر إلى المشاركة في تشييع شهيدي الغدر الشهيد محمد حسن السيد والشهيدة المظلومة مريم محمد فرحات غداً الجمعة الساعة 16:00 بتوقيت بيروت في روضة الحوراء زينب (ع) بالغبيري.



وفي وقت سابق من اليوم، سقط 6 ضحایا وأصيب اكثر من 60 بجروح جراء إطلاق النار على مواطنين في منطقة الطيونة ببيروت. وقد أكدت المعلومات ان اطلاق الرصاص استهدف متظاهرين متجهين الى قصر العدل ثم سكان واهالي المنطقة.



ومن بين الضحايا الشهيد محمد حسن السيد والشهيدة مريم محمد فرحات التي سقطت ضحية بعد اصابتها جراء اطلاق النار في منزلها بمحيط الطيونة.