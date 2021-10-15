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الجمعة 15 تشرين الأول 2021 ساعة 08:49

مستجدات العدوان السعودي على اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

مستجدات العدوان السعودي على اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية
ففي صعدة أصيبت امرأة مسنة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية قطابر الحدودية.

وفي الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروق العدوان 192خرقاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء اللحية والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا وغارة لطيران تجسسي على اللحية و11 خرقا بقصف مدفعي و143 خرقا بالأعيرة النارية.

وفي مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 28 غارة على مديرية العبدية، و6 غارات على مديرية الجوبة.

كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 5 غارات على مديرية صرواح بذات المحافظة.

وفي الجوف شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف.
رقم : 958800
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